Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Glatte Fahrbahn sorgt für Verkehrsunfälle+

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln/A27. Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 41-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im angrenzenden Erdreich auf die Beifahrerseite.

Der 41-Jährige sowie ein 39-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Transporter war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschlepper aus dem Seitenraum geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Für die Bergung des Fahrzeugs sowie zur Durchführung zusätzlicher Streumaßnahmen durch die Autobahnmeisterei musste die BAB 27 zeitweise vollständig gesperrt werden.

Bis zum Mittag registrierte die Polizei im Landkreis Verden neun weitere glättebedingte Verkehrsunfälle. Dabei blieb es in allen Fällen glücklicherweise bei Sachschäden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei winterlichen Straßenverhältnissen die Geschwindigkeit stets den Witterungsbedingungen anzupassen und besonders vorsichtig zu fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell