Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall++Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt++Fußgänger leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall+ Thedinghausen. Am Sonntag, gegen 14 Uhr, kam es auf der Achimer Landstraße in Höhe Werder zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Nach ersten Informationen befuhr eine 18 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Hyundai die L156 in Richtung Achim, als sie in einer Kurve aufgrund einer Schneeverwehung ins Rutschen geriet. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW einer ebenfalls 18 Jahre alten Fahrerin zusammen. Die Fahrerin des Hyundai wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Fahrerinnen sowie drei Mitfahrer zwischen 17 und 13 Jahren in dem VW erlitten leichte Verletzungen.

Der Hyundai war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt+ Verden. Am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße an der Einmündung zur Saarstraße leicht verletzt. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte, von der Saarstraße nach rechts auf die B215 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 16-jährigen Radfahrer, der von rechts kommend den Einmündungsbereich passieren wollte. Der Jugendliche stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgänger leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, kam es in der Scharmbeckstoteler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Seat-Fahrer die Scharmbeckstoteler Straße in Richtung Buschhausen und touchierte einen 58-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund am beleuchteten Fahrbahnrand unterwegs war. Der Fußgänger stürzte infolge des Zusammenstoßes in einen schneebedeckten Graben und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 77-Jährige entfernte sich vom Unfallort, konnte im Verlauf jedoch festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell