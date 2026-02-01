POL-VER: Pressemitteilung vom 01.02.2026

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung vom 01.02.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Alkoholisiert verunfallt

Kirchlinteln. Am späten Samstagnachmittag befuhr eine 64-Jährige mit ihrem VW Beetle die Luttumer Dorfstraße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben, wodurch ein geringer Schaden entstand. Vor Ort stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass die 64-Jährige unter dem Genuss alkoholischer Getränke stand, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Im Rahmen dieses Strafverfahrens wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die 64-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bereich PK Achim

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Ottersberg. Am späten Samstagabend des 31.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen VW Touran in der Straße "Am Damm". Hierbei stellte sich heraus, dass der Führerschein der 50-jährigen Fahrerin keine Gültigkeit mehr besitzt, da er außerhalb der EU ausgestellt wurde und sie sich bereits länger als 6 Monate in Deutschland aufhält. Die 50-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis stellen.

Alkoholisiert am Steuer

Thedinghausen. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Achim ein VW Golf in Weder auf der Achimer Landstraße. Dabei konnte bei der 29-jährigen Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille festgestellt werden. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Oyten, A1. Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gemeinsam mit dem Zoll einen Audi A5. Dabei stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen Fahrer aus Schweden eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der 22-Jährige räumte den Konsum ein, weshalb er eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro einbehalten.

Rettungsgasse missbräuchlich genutzt

Walsrode, A27. Auf ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot muss sich ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer über sich ergehen lassen, weil er sich am Samstagnachmittag dazu entschied, mit seinem Fahrzeug die Rettungsgasse zu benutzen. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel waren gerade dabei, einen Unfall aufzunehmen, weshalb sich vor der Unfallstelle ein Stau gebildet hatte. Die gut gebildete Rettungsgasse nutzte der 18 Jahre Fahrer und wurde dabei durch Zeugen beobachtet. An der Unfallstelle angekommen wurde der Fahranfänger zur Rede gestellt. Neben dem Fahrverbot und der Geldbuße droht ihm ein kostenpflichtiges Aufbauseminar und die Verlängerung der Probezeit.

Bei Unfall schwer verletzt

Walsrode, A27. Schwer verletzt wurde die 24 Jahre alte Fahrerin eines VW, als sie am Samstagnachmittag beim Überholen mit dem Sattelzug eines 40-jährigen kollidierte. Nach Zeugenaussagen war sie gerade dabei den Sattelzug zu überholen, als plötzlich nach rechts lenkte und dort mit dem Sattelzug kollidierte. Der Aufprall war so stark, dass ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet, mit der Mittelschutzplanke kollidierte und schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen geriet. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mit falschen Kennzeichen vor Polizei geflüchtet

Bremen, A27. Am Samstagvormittag entzog sich der Fahrer eines dunklen Audis einer Polizeikontrolle. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel konnten zunächst feststellen, dass das angebrachte Kennzeichen nicht an den vor ihnen fahrenden Audi, sondern an ein anderes Auto gehörte. Beim Versuch den Fahrer zu stoppen, beschleunigte er stark und überholte diverse Fahrzeuge rechts und über den Seitenstreifen. Dem Fahrer drohen nun mehrere Strafverfahren und ein Fahrverbot. Zeugen, die durch die Fahrweise des Audifahrers gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel (Tel.: 04232/94590) zu melden.

Bereich PK Osterholz

Goldschmuck bei Einbruch in Reihenhaus entwendet

Ritterhude. Am Samstagabend brachen bislang Unbekannte in ein Reihenhaus in der Ringstraße ein. Nachdem diverse Räumlichkeiten durchsucht wurden, entkamen die Unbekannten mit Goldschmuck und weiterem Diebesgut unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum zwischen 17:30 - 23:00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz (Tel.: 04791/3070) zu melden.

