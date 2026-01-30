Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw rutschen ineinander++E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall++Fahrradfahrer schwer verletzt++Ein Verletzter bei Auffahrunfall++Vorfahrt missachtet - vier Verletzte+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw rutschen ineinander+ Verden. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr, als eine Autofahrerin auf der Ostpreußenstraße ins Rutschen geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Ostpreußenstraße in Richtung Gibraltarstraße, als sie eine entgegenkommende 23-jährige BMW-Fahrerin bemerkte, die sich im Überholvorgang befand. Als diese wieder auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, bremste die 40-Jährige und kam dabei ins Rutschen. Ihr Skoda drehte sich um 90 Grad und rutschte in den BMW der 23-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

+E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall+ Verden. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, verletzte sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Moorstraße leicht. Eine 32-jährige Nissan-Fahrerin befuhr die Moorstraße und beabsichtigte, nach links in die Straße Trift abzubiegen, als sie einen 47-Jährigen mit seinem E-Scooter übersah, der am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Trift unterwegs war. Der 47-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

+Fahrradfahrer schwer verletzt+ Oyten. Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer auf der Feldstraße und verletzte sich dabei schwer. Der 73-jährige Fahrradfahrer befuhr die Feldstraße, als er auf winterglatter Fahrbahn stürzte. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ein Verletzter bei Auffahrunfall+ Ritterhude. Am Donnerstagnachmittag mussten ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 45-jähriger Seat-Fahrer auf der K43 in Richtung Osterholz-Scharmbeck verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 23-jähriger Ford-Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Seat auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Mercedes geschoben. Der Seat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß wurde der 45-Jährige leicht verletzt.

+Vorfahrt missachtet - vier Verletzte+ Hambergen. Auf der Bremer Straße kam es am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines VW wollte aus einer Seitenstraße auf die B74 fahren und übersah dabei den BMW eines 22 Jahre alten Fahrers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der BMW überschlug sich und landete im Seitenraum. Beide Pkw mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführenden, sowie ein 20 Jahre und 17 Jahre alter Mitfahrer in dem BMW wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 66.500 Euro geschätzt.

