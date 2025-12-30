PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Feuerwehr Stutensee löscht Brand im Gewerbegebiet

Stutensee (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee wurde am späten Dienstagnachmittag zu einem Brand im Gewerbegebiet Blankenloch Nord alarmiert. "Mehrere Anrufer hatten der Integrierten Leitstelle Karlsruhe eine starke Rauchentwicklung aus einem Gewerbeobjekt in der Straße Am Sohlweg gemeldet", berichtete Gregor Peters, Feuerwehrkommandant in Stutensee. Unter Peters Leitung kamen bei dem Feuer 50 Feuerwehrangehörige mit neun Feuerwehrfahrzeugen zum Einsatz. "Das Feuer konnte in der Lagerhalle rasch gelöscht und so größerer Schaden verhindert werden", erläuterte er zum Einsatz der Feuerwehr. Gebrannt hatte ein Müllbehälter. Dieser wurde von den Einsatzkräften abgelöscht und ins Freie gebracht. Die angrenzenden Büroräume wurden mit einem Elektrolüfter mit Frischluft versorgt, um eingedrungenen Brandrauch zu entfernen. Zusammen mit Kräften und Fahrzeugen der Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard wurde die gemeinsame Führungsgruppe zur Unterstützung der Einsatzleitung gebildet. Die beiden Feuerwehren arbeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als gemeinsame Führungsgruppe zusammen. An der Einsatzstelle war auch der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen sowie Angehörigen der DRK-Bereitschaft Blankenloch. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressesprecher
Edgar Geißler
Telefon: 0171 1222723
E-Mail: edgar.geissler@kfv-karlsruhe.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

