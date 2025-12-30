Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brand im Dachbereich einer Schreinerei endet glimpflich - Feuerwehr Ettlingen kann größeren Schaden vermeiden.

Ettlingen (ots)

Zu einem Brandeinsatz in einer Schreinerei in der Otto-Lilienthal-Straße wurde am heutigen Dienstag gegen 11:30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte quoll bereits dichter Rauch aus dem Dachbereich. Eine Brandbekämpfung konnte jedoch nur durch eine Luge im Hallenbereich, welche zum Dachboden führt, vorgenommen werden. Es waren 4 Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte weiterer Schaden vermieden werden. Im Einsatz waren die Abteilung Ettlingen-Stadt, sowie der Löschverband "Tal" - der Löschverband "Berg" stellte währenddessen im Feuerwehrhaus Ettlingen den Grundschutz sicher. Einsatzleiter war Alexander Johmann. Verletzte wurde niemand - die genaue Entstehungsursache ist nicht bekannt.

