FW-KA: Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe übergibt 260 Teddybären an die Notfallseelsorge

Karlsruhe (ots)

Die Notfallseelsorge ist ein ökumenisches Angebot der Kirchen, das Menschen in akuten Krisensituationen seelsorglich begleitet - etwa nach Unfällen oder beim Verlust von Angehörigen. Über 50 Ehrenamtliche engagieren sich in der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. "Wir treffen uns zweimal jährlich, meist in der Laurentiusgemeinde in Karlsruhe-Hagsfeld zu unserer Vollversammlung", berichtet Daniel Paulus, evangelischer Leiter der Notfallseelsorge. Die Leitung teilt er sich mit Thomas Christl, Diakon der katholischen Kirchengemeinde. Bei der jüngsten Vollversammlung hatte sich besonderer Besuch angekündigt: Eckhard Helms, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, sowie weitere Vorstandsmitglieder waren zu Gast. Begleitet wurden sie von Marita Klenk und Andrea Nagel vom Verein Freundeskreis Teddybär e.V. "Unsere Teddybären spenden Kindern in Notsituationen Trost", erklärte Marita Klenk. Der Verein hat seit seiner Gründung im Jahr 1998 bereits über 100.000 "Tröstebären" übergeben. "Der Kreisfeuerwehrverband hat in seinem Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Landkreis durchgeführt. Dabei wurde bewusst auf Gastgeschenke und Honorare für Vortragende verzichtet, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln", erläuterte Eckhard Helms. Mit dem Erlös konnten 260 Teddybären finanziert werden, die nun die Arbeit der PSNV unterstützen sollen. Daniel Paulus bedankte sich herzlich für diese wertvolle Ausstattung, insbesondere für die Gespräche mit Kindern nach Unglücksfällen. Auch die Krisenhelferinnen und Kriseninterventionshelfer des DRK-Ortsvereins Karlsruhe wurden mit Teddybären ausgestattet. Seit 2018 besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem DRK. Mit einem abschließenden Dank an die Vertreterinnen des Vereins Freundeskreis Teddybär e.V. beendete Eckhard Helms die feierliche Übergabe.

