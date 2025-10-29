Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brandentwicklung in einem Holzspänesilo in Waghäusel fordert Feuerwehr

Waghäusel, Landkreis Karlsruhe (ots)

Gegen 14:58 Uhr wurde in einem holzverarbeitenden Industriebetrieb in der Weinbrennerstraße im Ortsteil Wiesental der großen Kreisstadt Waghäusel eine Brandentwicklung in einem Holzspänesilo gemeldet. Zahlreiche Feuerwehrkräfte von sämtlichen Abteilungen der Feuerwehr Waghäusel, die nachalarmierten Einsatzkräfte mit Atemschutzausrüstung der Feuerwehr Philippsburg sowie Kräfte des Technischen Hilfswerk Ortsverband Waghäusel sind bei den langwierigen Brandbekämpfungsmaßnahmen im Einsatz. Die klimmenden Holzspäne im Silo müssen mühsam von Einsatztrupps unter Atemschutz abgelöscht und auseinandergezogen werden. Zur Unterstützung sind hier mehrere Radlader und ein Teleskoplader des Technischen Hilfswerk sowie des Bauhofes der Stadt Waghäusel im Einsatz. Weiter wurde aktuell ein Saugfahrzeug eines Entsorgungsunternehmen angefordert, um bei der Leerung des Silos zu unterstützen. Über 80 Einsatzkräfte mit zahlreichen Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren aus Waghäusel und Philippsburg, des Technischen Hilfswerk Ortsverband Waghäusel und des DRK sind in diesem Einsatz gefordert. Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht absehbar.

