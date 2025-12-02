Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Tödlicher Verkehrsunfall in Ubstadt-Weiher fordert Feuerwehr

Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag, des 02. Dezember 2025 gegen 11:24 Uhr auf der Landesstraße L 554 zwischen Ubstadt-Weiher und Kraichtal-Unteröwisheim mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die ersteingetroffenen Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst betreuten eine schwerverletzte, mehrere leichtverletzte und weitere am Unfall beteiligten Personen. Für eine weitere unfallbeteiligte Person kam leider jedoch jede Hilfe zu spät. Eine Person war in ihrem verunfallten Fahrzeug eingeklemmt, diese wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Die Feuerwehrkräfte stellten an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher, klemmten an den verunfallten Fahrzeugen die Batterien und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Kräfte des Rettungsdienstes waren mit zwei Rettungshubschraubern, einem Notarztfahrzeug, vier Rettungswägen und zwei organisatorischen Leitern vor Ort. Eine schwerverletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber eine Klinik, mehrere leichtverletzte Personen transportierten Rettungswägen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung. Die Feuerwehren aus Ubstadt-Weiher, Bruchsal und Kraichtal waren unter der Leitung von Timo Postweiler mit 16 Fahrzeugen und über 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit insgesamt 11 Streifenwagenbesatzungen der Reviere Bad Schönborn, Bruchsal und Bretten, dem Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei sowie der Pressestelle im Einsatz. Weiter waren und sind insgesamt vier Notfallseelsorger an der Unfallstelle sowie in den Feuerwehrhäusern im Einsatz und bieten allen Unfallbeteiligten und eingesetzten Kräften ein Betreuungsangebot.

