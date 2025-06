Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Platzkonzert der "Egerländer" in Garmisch-Partenkirchen Renommiertes Münchner Bundespolizeiorchester tritt mit Egerländer Ensemble auf

Bild-Infos

Download

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Am Samstag, den 5. Juli, tritt das Münchner Bundespolizeiorchester mit seiner Egerländer Besetzung in Garmisch-Partenkirchen auf. Das Ensemble spielt bei freiem Eintritt ab 10:30 Uhr am Michael-Ende-Platz in der Fußgängerzone.

Die Musiker haben sich mit viel Herzblut den Klängen der böhmischen Blasmusik verschrieben. Neben den weltbekannten Originalkompositionen von Ernst Mosch zählen unter anderem auch Stücke von Michael Klostermann, Holger Mück, Alexander Pfluger zu ihrem Repertoire.

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim lädt zusammen mit ihrem Garmisch-Partenkirchner Revier herzlich zum Platzkonzert der Egerländer Besetzung des Bundespolizeiorchesters ein. Mit der Musikveranstaltung möchte die Bundespolizei vor allem auch ihre besondere Verbundenheit mit der Bevölkerung in Markt und Landkreis Garmisch-Partenkirchen zum Ausdruck bringen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell