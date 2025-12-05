Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand - ein Verletzter ins Krankenhaus eingeliefert

Östringen (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Freitagabend kurz vor 19 Uhr der Integrierten Leitstelle Karlsruhe einen Brand in einem Hintergebäude in der Östringer Hauptstraße. Aufgrund der engen Bebauung in diesem Bereich wurden neben den Feuerwehrabteilungen aus allen Stadtteilen von Östringen auch die Drehleiter und Löschfahrzeuge aus dem benachbarten Bad Schönborn alarmiert. "Wir konnten durch den Einsatz von zwei Löschrohren den Brand in dem Gebäude rasch löschen und so die Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl verhindern", berichtete Einsatzleiter Kai Kaltenbrunner, Feuerwehrkommandant in Östringen. Unter seiner Leitung waren 59 Feuerwehrangehörige mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. In dem Nebengebäude eines Wohnhauses brannten vermutlich Kartonagen und Papier. Vor Ort war auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor. "Ein Bewohner hat sich bei dem Versuch, den Brand zu löschen, wohl zu lange im verrauchten Gebäude aufgehalten. Er musste nach einer ersten Untersuchung im Rettungswagen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden", erklärte der eingesetzte Notarzt. Neben dem Notarzt waren auch zwei Rettungswagen, der Einsatzleiter der Schnelleinsatzgruppe sowie zwei Angehörige der DRK-Bereitschaft Östringen im Einsatz. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst war Dennis Schlindwein vom DRK. Drei Streifenwagenbesatzungen der Polizei sperrten die Hauptstraße während des Feuerwehreinsatzes ab. Die Straße ist als Bundesstraße B 292 eine wichtige Durchgangsstraße. Angaben zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell