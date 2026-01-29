Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt++Pedelecfahrer stürzt alleinbeteiligt++Vorfahrtsmissachtung an Kreuzung - eine Person leicht verletzt++Mitarbeiterin bei Arbeitsunfall verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt+ Ottersberg. Am Mittwochmorgen befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer die Große Straße in Richtung Ottersberg. Nach ersten Erkenntnissen geriet er aufgrund von Übermüdung nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 48-jährigen Fahrers zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

+Pedelecfahrer stürzt alleinbeteiligt+ Verden. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam ein 46-jähriger Pedelecfahrer auf der Hamburger Straße aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand leichter Sachschaden.

+Vorfahrtsmissachtung an Kreuzung - eine Person leicht verletzt+ Verden. Eine 43-jährige Fahrerin eines Audi befuhr in der Mittwochnacht, gegen 22 Uhr, die Lindhooper Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts auf den Johanniswall abzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 52-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mitarbeiterin bei Arbeitsunfall verletzt+ Am Mittwochvormittag kam es auf dem Gelände eines Unternehmens in der Straße In den Theilen zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen führte eine 61-jährige Mitarbeiterin Laborarbeiten mit einem chemischen Stoff durch, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion kam. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.

Die Mitarbeiterin erlitt hierbei erhebliche Verletzungen an der Hand und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Beschäftigte wurden nicht verletzt. Aufgrund der Betroffenheit der weiteren Mitarbeitenden wurde ein Notfallseelsorger hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell