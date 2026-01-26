POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Supermarkt - Drei Tatverdächtige festgenommen+ Verden. Drei Tatverdächtige wurden am Sonntagabend auf frischer Tat bei einem Einbruch in den Lieferbereich eines Supermarktes in der Schulstraße festgestellt. Die drei Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren beschädigten ein Gitter und betraten anschließend den Lagerbereich. Dort konnten sie im Verlauf von den eintreffenden Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Überprüfung des genutzten Transporters ergab, dass dieser sichergestellt werden soll. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. Ob die Männer etwas entwenden konnten, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

+Schmuck und Uhren entwendet+ Achim. In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten schließlich Schmuck sowie Armbanduhren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter 04202/9960.

+Brand in Tischlerei - Einsturzgefahr an Spänebunker+ Dörverden. Am Sonntagmorgen gegen 07.45 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Zum Sportplatz ein Spänebunker einer Tischlerei in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es einen explosionsartigen Knall gegeben haben, kurz darauf waren eine starke Rauchentwicklung und Flammen am Dach des Spänebunkers sichtbar.

Der Bewohner des angrenzenden Wohngebäudes hatte das Haus bereits unverletzt verlassen und informierte die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte. Während der Löscharbeiten stürzten erste Teile des Turms zu Boden und in das Dach des unmittelbar angrenzenden Gebäudes. Der Spänebunker wurde durch den Brand und die Löscharbeiten massiv beschädigt, sodass Einsturzgefahr besteht. Eine Fachfirma wurde beauftragt, den Turm abzutragen. Die Arbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

Das angrenzende Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Pkw kommt auf glatter Fahrbahn von der Straße ab+ Oyten. Am Sonntag gegen 09.00 Uhr kam ein 22 Jahre alter Toyota-Fahrer alleinbeteiligt auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 7.700 Euro beziffert.

+Pkw kollidiert mit Baum+ Oyten. Ein 20-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Sonntagvormittag die K 2 in Richtung Sagehorn. In einer Rechtskurve kam er ersten Informationen zufolge witterungsbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einem Verkehrszeichen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An Fahrzeug, Verkehrszeichen und Baum entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Beschuldigten nach Raub gestellt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag gegen 14.30 Uhr kam es in einem Kiosk in der Bahnhofstraße zu einem Raub, bei dem der Beschuldigte kurz darauf gestellt werden konnte. Ersten Informationen zufolge betrat der 59-jährige Mann den Kiosk, nahm sich Waren und bedrohte den Mitarbeiter, bevor er zu Fuß flüchtete. Der 42-jährige Mitarbeiter sowie ein 30-jähriger Zeuge verfolgten den Mann, der schließlich im Nahbereich gestellt werden konnte. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS WALSRODE

+Pkw überschlägt sich - Zwei Personen leicht verletzt+ A27/Walsrode. Am Sonntag gegen 13.00Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Audi die A27 aus Richtung Cuxhaven in Fahrtrichtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West geriet sie auf den mit Eis und Schnee bedeckten Bereich neben dem linken Fahrstreifen und lenkte daraufhin stark nach rechts. In der Folge geriet das Fahrzeug in den Seitenraum, überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrzeugseite zum Liegen.

Ersthelfer befreiten die Fahrerin und ihre 23-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Beide wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Landung eines vorsorglich alarmierten Rettungshubschraubers musste die Autobahn etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Rückstau und leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Pkw entstand geschätzter Sachschaden schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell