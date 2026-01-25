Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden

Osterholz vom 25.01.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Bereich Verden:

++Vandalismus im Innenstadtbereich++

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag traten Unbekannte auf der Reeperbahn mehrere Parkschilder um. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter 04231-8060 in Verbindung zu setzen.

Bereich PK Achim:

++Mehrere Glätteunfälle ++

Aufgrund der einsetzenden Glätte am späten Samstagnachmittag ereigneten sich in den Bereichen Achim, Oyten und Riede insgesamt sechs Verkehrsunfälle, die zumeist glimpflich verliefen. Es wurden insgesamt drei Personen glücklicherweise nur leicht verletzt. Ansonsten blieb es bei Sachschäden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang einmal mehr auf eine witterungsangepasste Fahrweise hin.

Bereich ESD-BAB Langwedel

++Weitere Glätteunfälle++

Am Samstag kam es am Abend zu mehreren Glätteunfällen auf der A27. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin eines VW Lupo geriet beim Auffahren auf die A27 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polos geriet beim Befahren der A27 in Höhe Langwedel ebenfalls aufgrund der winterglatten Fahrbahn plötzlich ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der Außenschutzplanke.

Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Bereich PK Osterholz:

++Unfall mit überschlagenem Pkw++

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Samstagabend kam ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw alleinbeteiligt ins Schleudern. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und landete in einem Graben neben der Fahrbahn auf dem Dach. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 72-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

++Diebstahl von Baumaschinen++

Ritterhude. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Schulpfad ein, zerstörten mehrere Türen und ein Fenster und entwendeten diverse Baumaschinen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der 04791-3070 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell