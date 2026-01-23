Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeieinsatz am Schulzentrum in Dörverden - Waffenverdacht betätigt sich nicht

Landkreis Verden (ots)

Dörverden. Am Freitagvormittag ist es am Schulzentrum in Dörverden zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen und Einsatzkräften gekommen.

Gegen 10.30 Uhr betrat ein jugendlicher Schüler trotz bestehenden Hausverbots das Schulgelände. Zwei Lehrkräfte bemerkten den Jugendlichen und sprachen ihn an. Daraufhin verließ er das Gelände, jedoch bestand der Verdacht, dass er möglicherweise Waffen mit sich führen könnte.

Vorsorglich wurden mehrere Einsatzkräfte zur Absicherung der Schule sowie zur Fahndung in der Umgebung eingesetzt. Kurz darauf konnte der Jugendliche an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise darauf, dass der Jugendliche tatsächlich Waffen bei sich hatte. Es bestand keine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler. Vorsorglich blieben einzelne Polizeikräfte bis zum Schulende vor Ort.

