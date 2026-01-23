Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl von Reifensätzen auf Firmengelände++In Wohnhaus eingebrochen++Schmuck bei Einbruch entwendet++Pkw überschlägt sich bei Unfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl von Reifensätzen auf Firmengelände+ Ottersberg. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Firmengelände in der Schmiedestraße verschafft. Auf dem Gelände brachen sie mehrere Garagen teilweise gewaltsam auf und entwendeten mehrere Reifensätze. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Achim unter 04202-9960 entgegen.

+In Wohnhaus eingebrochen+ Achim. Am Donnerstag, zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Grenzstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Schmuck bei Einbruch entwendet+ Achim. Am Donnerstagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Straße Am Feldrain zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter öffneten mit Gewalt ein Fenster und gelangten darüber in das Haus. Die durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw überschlägt sich bei Unfall+ Worpswede. Am Donnerstag, gegen 23 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford die Straße Kirchdamm in Fahrtrichtung Worpswede. Im Kurvenbereich in Höhe der Kreuzung zur Adolphsdorfer Straße verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

