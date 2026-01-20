Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Lagerhalle++Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen++Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt++Hoher Sachschaden bei Unfall++Einbruch in Doppelhaushälfte++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Lagerhalle+ Oyten. In der Zeit von Freitag, 15.20 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße An der Autobahn ein. Die Täter verschafften sich durch eine Tür Zugang zum Gelände und gelangten durch ein Tor gewaltsam in die Lagerhalle. Es wurde verschiedenes Werkzeug und ein Transporter entwendet. Bei dem Transporter handelt es sich um einen weißen Iveco mit einer Heck-Aufschrift. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder zu dem Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen+ Verden. Am Montagmorgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer, ein 38-jähriger VW-Fahrer sowie ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer befuhren nacheinander die Groß Hutberger Straße in Richtung Verden, als der 24-Jährige und der 38-Jährige verkehrsbedingt anhalten mussten. Der nachfolgende 25-Jährige übersah dies und fuhr auf den 38-Jährigen auf. Der VW des 38-Jährigen wurde in der Folge auf den BMW des 24-Jährigen geschoben und schleuderte in den rechten Seitenraum. Der Peugeot des 25-Jährigen kam auf der Gegenspur zum Stehen. Der Peugeot sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 38-Jährige sowie der 24-Jährige wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 23.000 Euro geschätzt.

+Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt+ Verden. Am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr verletzte sich ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto schwer. Eine 39-jährige VW-Fahrerin befuhr die Straße Am Allerufer und beabsichtigte, nach links in die Conrad-Wode-Straße abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne einen vorfahrtsberechtigten kreuzenden 74-Jährigen mit seinem Pedelec. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Dörverden. Am Montagmittag gegen 12.25 Uhr kam es bei einem Auffahrunfall zu einem hohen Sachschaden und eine Person verletzte sich leicht. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer und eine 20-jährige VW-Fahrerin befuhren nacheinander die B 215 aus Dörverden in Richtung Verden, als der 20-Jährige nach rechts in die Straße Turmkamp abbiegen wollte. Die 20-Jährige übersah dies und fuhr auf den Renault des 20-Jährigen auf. Dieser wurde in der Folge in ein Gebüsch geschoben. Die 20-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Doppelhaushälfte+ Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Dienstag, 15.00 Uhr und Montag, 10.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Buchtstraße ein. Die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Das Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Schwanewede. Am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es auf der L 149 zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 36-jähriger VW-Fahrer befuhr die L 149 in Richtung Schwanewede, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Ein nachfolgender 22-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW des 36-Jährigen auf. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell