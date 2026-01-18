POL-VER: +++ Wohnhausbrand in Langwedel +++ Unfallflucht mit Folgen +++ Stunt geht schief +++ Kind schließt sich im Pkw ein +++ Brandstiftung an Feuerlöscher +++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Wohnhausbrand in Langwedel

Langwedel. Am Samstagmittag wurde gegen 14:15 Uhr ein Wohnhausbrand in der Straße "Am Bullergraben" in Langwedel gemeldet. Hierbei geriet das Dachgeschoss des Wohnhauses aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Durch eingeatmeten Rauch wurde ein Jugendlicher leicht verletzt. Ansonsten konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

Unfallflucht mit Folgen

Verden. Am Samstagvormittag kam es in einer Tiefgarage eines Supermarktes zwischen Holzmarkt und Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein männlicher Fahrzeugführer fuhr beim Ausparken gegen einen abgestellten Pkw. Er stieg kurz aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend entfernte er sich mit seinem Pkw. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 7500EUR. Die Geschädigte war zum Unfallzeitpunkt nicht in ihrem Pkw. Zeugen beobachteten die Situation und konnten den Beamten das Kennzeichen des Verursachers mitteilen. An der Halteranschrift konnte der 75-jährige Unfallverursacher angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Beschlagnahme des Führerscheins gestellt und anschließend durch eine Richterin bestätigt. Der Unfallverursacher musste demnach umgehend seinen Führerschein an die Beamten übergeben.

Stunt geht schief

Verden. Am Samstag kam es in den Mittagsstunden zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die B215/Bremer Straße aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Nienburg. In Höhe der Saalestraße versuchte der Mann ein kleines Kunststück auf dem Motorrad. Er versuchte durch Gas- und Gewichtsverlagerung das Vorderrad seines Motorrades anzuheben, um lediglich auf dem Hinterrad weiterzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kind schließt sich im Pkw ein

Verden. Am Samstagmittag verließ ein Vater auf einem Tankstellengelände für einen kurzen Moment seinen Pkw. Den Pkw-Schlüssel ließ er im Fahrzeug zurück. Seine einjährige Tochter konnte im Fahrzeug an den Schlüssel gelangen und verriegelte das Auto. Anschließend fiel der Schlüssel auf den Boden, sodass sie diesen nicht mehr selbstständig erreichen konnte. Da handwerkliche Hilfe nicht zeitnah zur Verfügung stand, schlugen die Polizeibeamten nach Rücksprache mit dem Vater eine Seitenscheibe des Pkw ein. Die Tür konnte anschließend von Innen geöffnet werden und der Vater seine Tochter unbeschadet in den Arm nehmen.

Brandstiftung an Feuerlöscher

Achim. Am Samstagnachmittag wurden zwei an der Wand befestigte Feuerlöscher in einem Parkhaus in der Gaswerkstraße in Achim auf unbekannte Art und Weise entzündet. Ein Zeuge beobachtete die Situation und sprach die bislang unbekannten Täter an. Diese flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr Achim gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand glücklicherweise nicht. Zuvor waren bereits Jugendliche im Nahbereich durch das entzünden von Böllern aufgefallen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Achim unter der Tel. 04202/3070 entgegen.

Landkreis Osterholz

Brand in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr geriet ein Carport im Sandbergweg in Heilshorn in Brand. Die Bewohner nahmen zunächst ein Knistern und anschließend Feuerschein aus dem Bereich des Carports wahr, welcher direkt an das Wohnhaus angrenzt. Sie versuchten zunächst das Feuer mit eigenen Mitteln zu bekämpfen, jedoch hatten sich die Flammen bereits meterhoch ausgebreitet. Der Brand erfasste den gesamten Carport und griff im weiteren Verlauf auf das Wohnhaus über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine großflächige Brandausbreitung auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Carport wurde jedoch durch den Brand komplett zerstört. Die Bewohner erlitten durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen und wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Nach erster Einschätzung ist von einem Sachschaden von ca. 250.000EUR auszugehen. Eine abschließende Schadensbewertung steht noch aus.

Unfallflucht in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Freitag aus Samstag kam es zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Beschädigung der Eingangstür zum Veranstaltungssaal eines Hotels in der Beckstraße in Osterholz-Scharmbeck. Es ist aufgrund des Schadensbildes davon auszugehen, dass mutmaßlich ein Transporter oder Klein-LKW beim Zurücksetzen gegen die doppelflügelige Tür fuhr, diese aus der Verriegelung sprang und die Glaseinlässe splitterten. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich samt Fahrzeug anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher und dessen genutzten Fahrzeuge geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

Vandalismus im Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Landkreis Verden zu diversen Sachbeschädigungen an Fahrgastunterständen an Haltestellen. Insgesamt sind bislang 10 Fälle bekannt, bei denen jeweils die Glaswände der Unterstände beschädigt und zum Teil gänzlich zerstört wurden. In Worpswede lagen die Tatorte in der Osterweder Straße. Weitere Tatorte befanden sich in Ritterhude in der Riesstraße, Neue Landstraße sowie Stader Landstraße. Weitere Fälle wurden in Osterholz-Scharmbeck in der Settenbecker Straße sowie in der Bördestraße gemeldet. Die anscheinende Zerstörungswut der Täter verursachte einen Sachschaden von über 6.000EUR. Die Polizei Osterholz-Scharmbeck bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

