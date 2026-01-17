POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 17.01.26

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 17.01.26

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Sachbeschädigung an Bushaltestellen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in mehreren Ortsteilen im Landkreis Osterholz zu Beschädigungen an Bushaltestellen. Es wurden in den Ortschaften Worpswede, Ritterhude und im Stadtgebiet Osterholz zahlreiche Glaswände der Wartehäuschen zerstört. Durch die Sachbeschädigungen ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Hinweise zur Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

LK Verden

+++ Zeugen gesucht +++ Verden. Am Dienstagnachmittag kam es zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Ostertorstraße vor einer dortigen Bankfiliale zu einer Raubtat. Ein 46-jähriger Mann schubste seine getrennt lebende Frau zu Boden und entriss ihr ihren Rucksack. Er flüchtete anschließend mit einem Fahrrad vom Tatort. Der Täter ist namentlich bekannt, dennoch werden Zeugen für den Vorfall gesucht. Das 29-jährige Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Zwei Frauen boten ihr unmittelbar nach der Tat Hilfe an. Diese beiden Damen, aber auch andere Zeugen, werden gebeten, sich unter 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Einbruch in Bürocontainer

Achim. In der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in einen Bürocontainer in der Zeppelinstraße ein. Sie durchsuchten diesen erfolglos nach Wertgegenständen. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter anschließend vom Tatort. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Taschendiebstähle im Supermarkt

Achim. Zu zwei Taschendiebstählen kam es am Freitagvormittag in einem Supermarkt Am Lahof. In beiden Fällen wurden älteren Damen das Portemonnaie entwendet, einmal aus der Handtasche und einmal aus der Jackentasche. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Achim. Am Freitagvormittag übersah ein 77-jähriger Oytener bei der Ausfahrt aus dem sogenannten Gieschen-Kreisel in Richtung Embsen einen 15-jährigen Radfahrer, der die Fahrradfurt befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960.

Einbruch in Bürocontainer

Ottersberg. In der Nacht zu Samstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Bürocontainer im Friedhofsweg ein. Sie durchsuchten diesen erfolglos nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie ohne Diebesgut vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Betrug durch falsche Polizisten

Ottersberg. Am Freitagvormittag riefen Betrüger bei einer 91-jährigen Otterstedterin an. Durch geschickte Gesprächsführung wurde sie überzeugt, Bargeld und Schmuck von einem unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab, überprüfen zu lassen. Dieser flüchtete in einem unbeobachteten Moment mit den Gegenständen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal eindringlich davor, am Telefon Auskünfte über wirtschaftliche und persönliche Verhältnisse zu geben. Im Zweifelsfall sollte das Telefonat umgehend beendet werden und die zuständige Polizeidienststelle informiert werden.

Kabeldiebstahl auf Baustelle

Oyten. In der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in den Neubau eines Mehrparteienhauses in der Straße Imhof ein. Aus diversen Räumen wurden Elektrokabel entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Einbruch in Bürocontainer

Thedinghausen. Am Donnerstagabend drangen bislang unbekannte Täter in einen Bürocontainer in der Straße Bürgerbruch ein. Durch das Auslösen der Alarmauslage wurden sie in der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten vom Tatort. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380.

Nach Unfall geflüchtet

Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag wendete eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw in der Blankenburger Straße. Hierbei kollidierte sie mit einem dort parkenden Opel Mokka. Anschließend flüchtete die Fahrerin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 zu melden.

