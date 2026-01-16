Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 16.01.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verkehrsunfall auf A1+ A1/Ottersberg. Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 43-jährige BMW-Fahrerin, die sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand, wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern, prallte jedoch gegen die Schutzplanke. Ihr Pkw kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Eine nachfolgende 19-jährige VW-Fahrerin, die auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, wich ebenfalls aus, um einen Zusammenstoß mit dem stehenden BMW zu vermeiden, und streifte dabei einen 50-jährigen VW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen.Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Ottersberg. In der Zeit von Samstag, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:10 Uhr, kam es in der Langen Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Motorradfahrer bei Unfall verletzt+ Achim. Am Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr kam es auf der L 158 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung L 158. Als er an der Einmündung nach links auf die L 158 abbiegen wollte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den 17-jährigen bevorrechtigten Motorradfahrer, der von links herannahte. Der 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

+Pkw übersieht Pedelec + Oyten. Am Donnerstagabend gegen 18:24 Uhr wurde eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 58-jährige Ford-Fahrerin beabsichtigte, von der Großen Straße nach links in die Borsteler Straße abzubiegen, als sie nach bisherigen Erkenntnissen die 15-Jährige mit ihrem Pedelec übersah. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

+Autofahrer flüchtet nach Unfall+ Ottersberg. Am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr kam ein Autofahrer auf der Hauptstraße in den Gegenverkehr und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der bislang unbekannte Autofahrer befuhr die Hauptstraße, wo er nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Skoda-Fahrer. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter 04205/315810 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand in leerstehendem Gebäude+ Lilienthal. Am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in einem lehrstehenden Gebäude in der Straße Vierhausen gerufen. Vor Ort können die Beamten dunklen Qualm feststellen, welcher aus dem Dach des Gebäudes kommt. Im Inneren des Gebäudes war es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Brand eines Stromkastens gekommen, der sich von dort aus ausgebreitet hatte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

+Autos auf Parkplatz beschädigt+ Hambergen. In der Zeit von Mittwoch, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 07:20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt in der Bahnhofstraße. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Zusammenstoß an Kreuzung+ Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr kam es auf der L 134 zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger VW-Fahrer befuhr den Beekenweg und beabsichtigte, nach links in die Meyenburger Straße einzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin, die von der Meyenburger Straße in den Beekenweg abbiegen wollte. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

