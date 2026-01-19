PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Kiosk++Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver vor Tier+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Kiosk+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20.30 Uhr und 10.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk im Hördorfer Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zu dem Kiosk, welcher in sich in einem Gebäudekomplex befindet. Sie entwendeten Tabakwaren und Bargeld und flüchteten anschließend mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver vor Tier+ Schwanewede. Am frühen Montagmorgen, gegen 00.10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 149 zwischen Schwanewede und Leuchtenburg zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 24-jähriger Fahrer versucht hatte, einem Tier auszuweichen. Der Mann war in Richtung Leuchtenburg unterwegs, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn lief. Beim Versuch auszuweichen kam der 24-Jährige mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitengraben und beschädigte dabei einen angrenzenden Weidezaun. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 13:07

    POL-VER: +++ Wohnhausbrand in Langwedel +++ Unfallflucht mit Folgen +++ Stunt geht schief +++ Kind schließt sich im Pkw ein +++ Brandstiftung an Feuerlöscher +++

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - Landkreis Verden +++ Wohnhausbrand in Langwedel +++ Unfallflucht mit Folgen +++ Stunt geht schief +++ Kind schließt sich im Pkw ein +++ Brandstiftung an Feuerlöscher +++ Wohnhausbrand in Langwedel Langwedel. Am Samstagmittag wurde gegen 14:15 Uhr ein Wohnhausbrand in der ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:51

    POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 17.01.26

    Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - LK Osterholz Sachbeschädigung an Bushaltestellen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in mehreren Ortsteilen im Landkreis Osterholz zu Beschädigungen an Bushaltestellen. Es wurden in den Ortschaften Worpswede, Ritterhude und im Stadtgebiet Osterholz zahlreiche Glaswände der Wartehäuschen zerstört. Durch die Sachbeschädigungen ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:46

    POL-VER: Pressemitteilung vom 16.01.2026

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Verkehrsunfall auf A1+ A1/Ottersberg. Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, ohne dabei auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren