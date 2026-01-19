Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Kiosk++Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver vor Tier+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Kiosk+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20.30 Uhr und 10.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk im Hördorfer Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zu dem Kiosk, welcher in sich in einem Gebäudekomplex befindet. Sie entwendeten Tabakwaren und Bargeld und flüchteten anschließend mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver vor Tier+ Schwanewede. Am frühen Montagmorgen, gegen 00.10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 149 zwischen Schwanewede und Leuchtenburg zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 24-jähriger Fahrer versucht hatte, einem Tier auszuweichen. Der Mann war in Richtung Leuchtenburg unterwegs, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn lief. Beim Versuch auszuweichen kam der 24-Jährige mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitengraben und beschädigte dabei einen angrenzenden Weidezaun. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

