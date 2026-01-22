Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrzeug überschlägt sich++Verkehrsunfall auf der A1++Auffahrunfall beim Abbiegen++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrzeug überschlägt sich+ Ottersberg. Am Mittwochmorgen, gegen 05.40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer den Müslüttens-Damm in Richtung Huxfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam danach auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

+Verkehrsunfall auf der A1+ Achim/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf, kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Ein 46-jähriger Fahrer des Transporters wollte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen neben ihm fahrenden Porsche eines 32-Jährigen. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge und der Transporter drückte den Porsche bis in die Außenschutzplanke. Der Porsche war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 126.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall beim Abbiegen+ Worpswede. Am Mittwochnachmittag beabsichtigte eine 57-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat von der Schlußdorfer Straße nach rechts in die Mevenstedter Straße abzubiegen. Aufgrund eines herannahenden Fahrzeugs musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 43-jährige Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Die Fahrerin des Fiat wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Schwanewede. Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, kam es auf der Straße Langenberg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 30 Jahre alter Skoda-Fahrer musste kurz hinter der Einmündung Langenberger Weg verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 70 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Skoda. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die 70-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell