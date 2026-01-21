Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Rohbau++Diebe klauen Bargeld und Schmuck++Unfall beim Auffahren auf A1++Auto prallt in Mittelschutzplanke++Sachbeschädigung in Park+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Rohbau+ Achim. In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 06.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Bremer Straße ein. Die Täter entwendeten mehrere bereits verbaute Kabel und flohen anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Diebe klauen Bargeld und Schmuck+ Achim. Am Dienstag zwischen 14.00 und 14.15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Hufeisen zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu einem Zimmer des Hauses und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Bewohner in einem daneben liegenden Zimmer und wurden beim Nachsehen aufgrund eines lauten Geräuschs auf den Einbruch aufmerksam. Die Täter waren jedoch bereits unerkannt geflüchtet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

+Unfall beim Auffahren auf A1+ Achim/A1. Am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr kam es beim Auffahren auf die A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt Uphusen/Bremen Mahndorf in Richtung Osnabrück und beabsichtigte, in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei stieß er seitlich mit einem 71-jährigen Lkw-Fahrer zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

+Auto prallt in Mittelschutzplanke+ Langwedel/A27. Am Dienstagmittag gegen 12.35 Uhr wurde auf der A27 ein Auto nach einem Zusammenstoß in die Mittelschutzplanke gedrängt. Eine 43-jährige Lkw-Fahrerin befuhr die A27 in Richtung Hannover, als sie beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen einen 28-jährigen VW-Fahrer übersah. Durch den Zusammenstoß prallte der VW in die Mittelschutzplanke. Der 28-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sachbeschädigung in Park+ Grasberg. In der Zeit von Freitag, 00.00 Uhr, bis Dienstag, 11.00 Uhr, wurden in einem Park in der Speckmannstraße durch bislang unbekannte Täter zwei Laternen und ein Brückengitter beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell