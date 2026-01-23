Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Totalschaden an beiden Fahrzeugen+

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg. Am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, kam es auf einer Quelkhorner Landstraße in Richtung Ottersberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Beide beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen hielt ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes am rechten Fahrbahnrand an. Eine nachfolgende 84-jährige Fahrerin eines VW erkannte den stehenden Transporter zu spät und setzte zum Überholen an. Dabei kollidierte der VW mit dem Heck des Transporters. Durch den Aufprall drehte sich der VW und kam in einem Graben am rechten Fahrbahnrand auf dem Dach zum Liegen.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und der VW musste sogar mit einem Kran geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell