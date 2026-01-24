Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 24.01.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich Verden:

Bereich Achim:

++Einbruch in Wohnhaus++

Oyten. Am frühen Freitagabend kam es in der Zeit zwischen 17:45 und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bockhorster Weg in Oyten. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus, aus welchem eine Geldbörse mit einer geringen Menge an Bargeld entwendet wurde. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oyten unter 04207/91106-0 in Verbindung zu setzen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

++Transporter mit Schnee-Spikes versehen - Weiterfahrt untersagt++

Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf dem Rastplatz Thünen einen Transporter mit Hamburger Zulassung, welcher ihnen zuvor durch ungewöhnliche Fahrgeräusche aufgefallen war. Bei der Kontrolle des Sprinters stellten die Beamten fest, dass dieser an der Bereifung der Hinterachse mit sogenannten Schnee-Spikes versehen war. Die Nutzung von Schnee-Spikes ist jedoch in Deutschland verboten, da durch diese der Fahrbahnbelag beschädigt wird. Zudem besteht die Gefahr, dass sich einzelne Spikes während der Fahrt lösen und dadurch weitere Schäden verursacht werden. Die Weiterfahrt wurde dem 29-jährigen Fahrzeugführer untersagt. Gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

++Auffahrunfall mit leicht verletzter Person++

Langwedel. Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der A27 in Höhe Langwedel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten PKW, welche in Richtung Cuxhaven unterwegs waren. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Chevrolet Matiz fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf den vor ihm fahrenden PKW Audi A6 eines 31-jährigen Fahrzeugführers auf. Durch den Aufprall wurde der Audi so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch einen angeforderten Abschleppdienst geborgen werden musste. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 16000 Euro geschätzt.

Bereich Osterholz:

++Sachbeschädigungen an PKW++

Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Wohngebiet rund um die Trupermoorer Landstraße mehrere Kennzeichen von dort parkenden PKW abmontiert und vertauscht oder entwendet. Die Kennzeichenhalterungen sind teilweise beschädigt worden. Einige Kennzeichen konnten am nächsten Morgen in angrenzenden Vorgärten aufgefunden werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lilienthal unter der 04298-46566-0 in Verbindung zu setzen.

