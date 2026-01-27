Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Firmenschuppen - Werkzeuge entwendet++Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Verden++Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Osterholz+

Landkreise Verden & OSterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Firmenschuppen - Werkzeuge entwendet+ Riede. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in der Felder Dorfstraße in den Schuppen einer Firma ein. Hierzu brachen sie eine Schiebetür mithilfe eines unbekannten Gegenstandes auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Werkzeuge. Außerdem zogen sie einen in der Nachbarschaft abgestellten Anhänger auf das Grundstück und beluden diesen mit Metallschrott. Aus bislang unklaren Gründen verließen die Täter den Tatort, ohne den Anhänger mitzunehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 zu melden.

+Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Verden+ Am Montagmorgen und -vormittag kam es im Landkreis Verden infolge des einsetzenden Schneefalls zu rund 15 Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Glätte. Durch den anhaltenden Schneefall und die glatten Fahrbahnen verloren mehrere Fahrzeugführende die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Bei einem Unfall in Riede befuhr ein 20-Jähriger gegen 6.15 Uhr die Felder Dorfstraße in Richtung Emtinghausen. Aufgrund von Winterglätte kam er mit seinem Hyundai nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Transporter eines 43-Jährigen. Durch die Aufprallwucht wurde der Transporter nach rechts von der Straße geschleudert und prallte gegen einen Baum. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; verletzt wurde niemand.

In einem weiteren Unfall auf der Embser Landstraße in Achim gegen 7.10 Uhr musste eine 28-jährige Audi-Fahrerin vor einem Kreisverkehr abbremsen. Aufgrund der vereisten Fahrbahn rutschte ein nachfolgender Sattelzug trotz Vollbremsung auf das Heck des Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei mahnt erneut, die Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und mit besonderer Vorsicht zu fahren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Osterholz+ Am Montagmorgen und -vormittag kam es im Landkreis Osterholz infolge des einsetzenden Schneefalls zu rund acht Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Glätte. Durch den anhaltenden Schneefall und die glatten Fahrbahnen verloren mehrere Fahrzeugführende die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Bei einem Unfall gegen 9.30 Uhr beabsichtigte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Audi bei Schneefall, eine steile Grundstücksausfahrt in der Straße Am Binnenfels hinaufzufahren. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug so stark, dass er anschließend nicht rechtzeitig bremsen konnte und auf die Fahrbahn rutschte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem VW eines 56-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei mahnt erneut, die Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und mit besonderer Vorsicht zu fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell