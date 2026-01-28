Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Verkehrsunfall an der Hamburger Straße++Auffahrunfall nach Fahrstreifenwechsel++E-Scooter-Kontrollen in der Innenstadt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verkehrsunfall an der Hamburger Straße+ Verden. Am Dienstagmorgen, gegen 07 Uhr, kam es auf der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 29-jähriger Fahrer, von der A27 kommend, nach links auf die Hamburger Straße in Richtung Walle abzubiegen. Dabei übersah er eine 57-jährige VW-Fahrerin, die sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Autobahn befand.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Der VW der 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

+Auffahrunfall nach Fahrstreifenwechsel+ Langwedel/A27. Auf der A27 in Richtung Walsrode, kurz hinter der Rastanlage Goldbach, hat sich im Bereich einer Wanderbaustelle am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ersten Informationen zufolge wechselte eine 58-jährige Audi-Fahrerin aufgrund einer Fahrstreifensperrung vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Anschließend musste sie aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 58-Jährigen gegen einen vor ihr fahrenden Audi geschoben. Die 58-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug und der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 35.500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn war der rechte Fahrstreifen bis ca. 17.30 Uhr gesperrt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+E-Scooter-Kontrollen in der Innenstadt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmorgen haben Beamtinnen und Beamte des Einsatz- und Streifendienstes sowie des Präventionsteams des Polizeikommissariats Osterholz gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Osterholz-Scharmbeck Kontrollen von E-Scootern in der Innenstadt durchgeführt.

Zwischen 7.00 Uhr und 8.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte insgesamt zwölf E-Scooter, darunter acht Fahrzeuge im Bereich der Fußgängerzone. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf dem unzulässigen Befahren der Fußgängerzone - diese ist für E-Scooter grundsätzlich nicht freigegeben und ein solcher Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet.

Bei der Kontrolle wurden sieben Fahrerinnen und Fahrer beim Fahren in der Fußgängerzone angetroffen. In fünf Fällen führten die Betroffenen ihren erforderlichen Versicherungsnachweis nicht mit. Gegen einen Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet, da für seinen E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand.

Weitere Verstöße stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem wegen des Fahrens zu zweit auf einem E-Scooter, der Nutzung nicht zulässiger Bereiche wie Gehwege oder der falschen Straßenseite sowie einer nicht ordnungsgemäß angebrachten Versicherungsplakette fest.

Positiv fiel auf, dass einige Fahrerinnen und Fahrer freiwillig einen Helm trugen und bei nahezu allen Kontrollierten die Beleuchtung eingeschaltet war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell