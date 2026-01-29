Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Korrektur zur Pressemeldung: Vorfahrtsmissachtung an Kreuzung - eine Person leicht verletzt+

Landkreis Verden (ots)

Korrektur des Alters einer Beteiligten:

+Vorfahrtsmissachtung an Kreuzung - eine Person leicht verletzt+ Eine 43-jährige Fahrerin eines Audi befuhr in der Mittwochnacht, gegen 22 Uhr, die Lindhooper Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts auf den Johanniswall abzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 52-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell