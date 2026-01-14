Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Übung mit Strömungsrettern und 3 Einsätze am Vormittag

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Mittwoch wechseln sich Einsatz und Übung für die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg ab. Gleich zu Dienstbeginn der heutigen Wachabteilung wurden die hauptamtlichen Kräfte gemeinsam mit den Löschzügen 1 und 2 aufgrund von Brandgeruch zu einem gastronomischen Betrieb in der Mittelstr. alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es zu einem Kabelbrand einer Kühlanlage gekommen war. Brandrauch war nicht feststellbar und auch das Feuer war bereits erloschen, sodass die Kameraden der Löschzüge an den Gerätehäusern verbleiben und den Grundschutz sicherstellen konnten. Die Gastronomie wurde durch die Feuerwehr belüftet. Noch während der Lüftungsmaßnahmen wurde der Löschzug 1 zu einer Kindertagesstätte alarmiert, in der Mitarbeiter einen beißenden Geruch wahrgenommen hatten. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Geruch nicht mehr feststellbar und auch Messungen durch Feuerwehr und die ebenfalls hinzugerufene AVU blieben ohne Ergebnis, sodass die 12 Kräfte des Löschzuges den Einsatz nach knapp einer Stunde beenden konnten. Gegen 10 Uhr startete in der Ennepe auf Höhe der Jahnstr. eine gemeinsame Übung der diensthabenden Wachabteilung und den speziell ausgebildeten Strömungsrettern der Feuerwehr Gevelsberg. Im Übungsszenario sind Mutter und Kind, dargestellt durch Übungspuppen, ins Gewässer geraten und durch die Strömung mitgerissen worden. Sie konnten sich am Rand der Ennepe an Ästen festhalten. Unter Anleitung der Strömungsretter wurden verschiedene Möglichkeiten beübt, um die Personen schnellstmöglich zu sichern und an Land zu bringen. Während der Übung wurden zwei Kollegen zu einer Ölspur in Silschede gerufen. Sie konnten den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden und weiter an der Übung teilnehmen. Samt Vor- und Nachbereitung dauerte Übung für die 13 Kollegen insgesamt ca. 4 Stunden.

