Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Vorbereitungen der Feuerwehr Gevelsberg auf mögliche Glatteislage

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg hat in der vergangenen Woche in enger Abstimmung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis fortlaufend die aktuellen Wettervorhersagen beobachtet und ausgewertet. Bereits am Mittwoch wurden vorsorglich Maßnahmen für eine mögliche winterliche Gefahrenlage geplant, die aufgrund einer zunächst günstiger eingeschätzten Wetterentwicklung jedoch zunächst nicht umgesetzt wurden. Am Sonntagmittag konkretisierten sich die Prognosen und deuteten auf eine potenziell gefährliche Glatteisbildung in den frühen Morgenstunden des Montags hin. Parallel dazu ordnete die Landesregierung Nordrhein-Westfalen landesweit Distanzunterricht für alle Schulen an. Vor diesem Hintergrund leitete der Einsatzführungsdienst - an diesem Wochenende unter der Leitung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr, Robert Refflinghaus - gemeinsam mit den Zugführungen die Umsetzung entsprechender Vorbereitungsmaßnahmen ein. Grundlage hierfür bildete das Einsatzkonzept des Ennepe-Ruhr-Kreises für außergewöhnliche Glatteislagen. Zur Sicherstellung einer schnellen Einsatzbereitschaft, insbesondere für schwerer erreichbare Stadtteile wie Berge oder Silschede, wurden die Hauptwache sowie die Gerätehäuser Nord und Ost in der Nacht vorsorglich mit ehrenamtlichen Einsatzkräften besetzt. In der Zeit von 1:00 Uhr bis 7:45 Uhr stand an jeder Wache jeweils ein voll besetztes Einsatzfahrzeug zur sofortigen Alarmierung bereit. Glücklicherweise kam es im Stadtgebiet Gevelsberg weder zu Einsätzen infolge von Glätte noch trat die prognostizierte gefährliche Glatteisbildung ein. Die eingesetzten Kameradinnen und Kameraden konnten daher eine ruhige Nacht in den Feuerwachen verbringen.

