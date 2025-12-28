Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrfache Menschenrettung nach Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 00:40 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude in der Straße Am Sinnerhoop alarmiert. Laut Erstmeldung sollte es sich um ein leerstehendes Mehrfamilienhaus handeln. Der Anrufer nahm deutlichen Brandgeruch wahr, zudem sei Rauch im Dachgeschoss sichtbar.

Nach Rücksprache der Leitstelle Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Polizei ergab sich, dass neun Personen im Gebäude gemeldet sind. Daraufhin wurde bereits auf der Anfahrt die Alarmstufe auf "Brand mit Menschenleben in Gefahr" erhöht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich eine Rauchentwicklung im Treppenraum. Mehrere Personen befanden sich noch im Gebäude und mussten durch die Feuerwehr ins Freie begleitet werden. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz zur Erkundung vor. Als Ursache für die Verrauchung konnte angebranntes Essen auf einem Herd festgestellt werden. Ein offenes Feuer lag nicht vor.

Das Gebäude wurde anschließend mit zwei Hochleistungslüftern belüftet. Alle betroffenen Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst und einen Notarzt untersucht. Verletzte gab es nicht, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Gebäude blieb weiterhin bewohnbar, es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Im Einsatz waren alle Löschzüge sowie die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuerwehr Gevelsberg, der Rettungsdienst und die Polizei. Der Einsatz konnte für alle Kräfte nach einer Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell