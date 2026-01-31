Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 31.01.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

.

LANDKREIS VERDEN

Müllcontainer auf die Bundesstraße geschoben

Verden. Unbekannte hatten es scheinbar auf den Verkehr der B 215 in Verden-Hönisch abgesehen. Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr hatten bislang unbekannte Täter in Höhe eines Autohandels einen Müllcontainer auf die Fahrbahn geschoben. Eine 63jährige Verdenerin erkannte das Hindernis auf der Nienburger Straße zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß wurde ihr Seat nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, um Benachrichtigung der Polizei unter Tel. 04231/8060.

Zaun zerstört und weggefahren

Achim-Baden. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es in der Straße Holzbaden zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Pkw-Fahrer kam aus bislang unklarer Ursache von der winterglatten Straße ab und zerstörte den Zaun eines Grundstücks nahezu komplett. Anschließend fuhr die unfallverursachende Person davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht anhand der Spurenlage nun nach einem Peugeot mit erheblichen Beschädigungen an Fahrzeugfront und Unterboden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder -beteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Gegen Straßenlaterne gefahren

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Ritterhuder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Pkw eines 25jährigen erheblich beschädigt wurde. Der junge Mann aus Bremen befuhr mit seinem Mercedes AMG die Ritterhuder Straße in Fahrtrichtung B 74, als laut Angaben des Fahrzeugführers eine Personengruppe die Fahrbahn betrat. Dieser habe er ausweichen müssen, so die Angaben des Fahrers bei der Unfallaufnahme. Infolgedessen war der Pkw ins Schleudern geraten und neben der Fahrbahn gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der 25jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, an seinem Pkw entstand allerdings erheblicher Schaden, den die Polizei auf ca. 20.000 EUR schätzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei waren keine Personen mehr vor Ort festzustellen. Mögliche Teilnehmer dieser Personengruppe, sowie andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter Tel. 04791-3070 zu melden.

Falsche Polizeibeamte machen reiche Beute bei 84jähriger Rentnerin

Worpswede. Am Donnerstag, den 29. Januar, kam es erneut zu einem Betrugsfall durch falsche Polizeibeamte, bei dem die Unbekannten einer Rentnerin einen erheblichen finanziellen Schaden zufügten. In diesem Fall wurde eine 84jährige Worpswederin durch einen vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, der der Seniorin einredete, dass eine angebliche Täterschaft versuche, an ihr Geld zu gelangen. Durch ein eigens dafür bestelltes Taxi wurde die Frau zu ihrer Bank gelockt, wo sie einen sechsstelligen Betrag aus dem Schließfach entnahm und anschließend an falsche Polizeibeamte übergab. Die Polizei bittet insbesondere Angehörige lebensälterer Menschen, diese eindringlich hinsichtlich der vielfältigen Betrugsmaschen zu sensibilisieren. Am Telefon sensible Konto- oder Bankdaten oder Informationen zu Bargeld oder Depots zu erfragen, ist nicht Aufgabe der Polizei. Bei verdächtigen Anrufen ist es ratsam, sofort aufzulegen und die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell