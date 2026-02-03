Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeuge aus Werkstatt gestohlen++Einbrüche in Lagerhallen++Kabel und Elektroleitungen gestohlen++Hoher Sachschaden bei Unfall++Rollerfahrer stürzt++Pkw schleift Straßenlaterne mit+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeuge aus Werkstatt gestohlen+ Oyten. Am Wochenende, von Freitag 15 Uhr bis Montag 07 Uhr, kam es in der Lübkemannstraße zu einem Einbruch in einer Werkstatt. Bislang unbekannte Täter betraten das Firmengelände und verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zur Werkstatt der Tischlerei. Im Inneren gingen sie zwei dort abgestellte Transporter an und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, sich bei der Polizeistation Oyten unter 04207-911060 zu melden.

+Einbrüche in Lagerhallen+ Achim. In der Zeit von Donnerstagmittag bis Montagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in der Werner-von-Siemens-Straße in zwei Lagerhallen ein. Im Inneren öffneten sie noch weitere Türen, ob sie etwas entwendeten, ist jedoch noch unklar. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Kabel und Elektroleitungen gestohlen+ Achim. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag 09 Uhr und Montag 07.30 Uhr mehrere hundert Meter Kabel von einer Baustelle in der Straße In der Grund. Auf unbekannte Art und Weise entfernten sie bereits angeschlossene Starkstrom- und Verlängerungskabel sowie Verteiler. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Verden. Am Montagmorgen ereignete sich auf der Straße Nikolaiwall ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Informationen wollte ein 43-jähriger Toyota-Fahrer nach links in die Windmühlenstraße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Ford eines 31-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

+Rollerfahrer stürzt+ Dörverden. Am Montagvormittag kam es auf der Diensthoper Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer. Der 67-jährige Fahrer wollte hinter einem Zebrastreifen nach rechts abbiegen und schlug dazu bereits auf dem Zebrastreifen den Lenker ein. Dabei geriet er auf der glatten Fahrbahnmarkierung ins Rutschen und stürzte. Der Rollerfahrer zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw schleift Straßenlaterne mit+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 28 Jahre alte Fahrerin verursachte am Montagabend unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall und beschädigte eine Laterne. Bisherigen Informationen zufolge war sie auf der Straße Am Kohlgarten in Richtung Bargten unterwegs und kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit ihrem VW Crafter mit einer Straßenlaterne. Sie setzte anschließend ihre Fahrt fort, kam jedoch nur ca. 500m weiter mit der Laterne unter dem Fahrzeug wieder zum Stehen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, ihr Führerschein wurde sichergestellt. An dem Pkw und der Straßenlaterne entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell