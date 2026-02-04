Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl von Baumaschinen aus Transporter++Vorfahrtsverstoß in Kreuzungsbereich++Fahrzeug überschlägt sich++Betrüger erlangen EC-Karte- Zeugen gesucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl von Baumaschinen aus Transporter+ Verden. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 01:00 Uhr, gewaltsam die Hecktüren eines abgestellten Mercedes-Transporters und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen. Das Fahrzeug war in der Marienstraße am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Vorfahrtsverstoß in Kreuzungsbereich+ Ottersberg. Am Dienstagmittag kam es an einer Kreuzung in Grasdorf zu einem Verkehrsunfall, als ein 66-jähriger Seat-Fahrer vom Grasdorfer Schuldamm in den Kreuzungsbereich einfuhr, um geradeaus weiterzufahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen VW‑Fahrer, der die Grasdorfer Straße in Richtung Etelsen befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 7.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der 57-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

+Fahrzeug überschlägt sich+ Langwedel. Am Dienstagnachmittag befuhr eine 41-jährige Ford-Fahrerin die Hustedter Straße aus Richtung Steinberg kommend in Richtung Etelsen. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie aufgrund von Schnee- und Eisglätte auf die Gegenfahrbahn, lenkte dagegen und verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw rutschte in den Seitenraum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Betrüger erlangen EC-Karte- Zeugen gesucht+ Am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, erhielt ein 86-jähriger Mann aus Ritterhude einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. In dem etwa 45 Minuten langen Gespräch gab sich die Anruferin sehr überzeugend und brachte den Geschädigten dazu, ihr seine persönliche PIN für die EC-Karte mitzuteilen. Kurz darauf erschien ein weiterer angeblicher Bankmitarbeiter an der Wohnanschrift des Mannes. Unter dem Vorwand, die EC-Karte überprüfen zu müssen, ließ sich dieser die Karte aushändigen.

Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den unbekannten Mann und erfuhr, dass diesem die EC-Karte übergeben worden sei. Sie informierte daraufhin ihren Mann, welcher den Betrüger zu einem EC-Automaten in der Dorfstraße verfolgen konnte. Als er ihn ansprach, flüchtete der Mann in Richtung Louis-Seegelken-Straße und wurde in einem angrenzenden Waldgebiet aus den Augen verloren.

Der Täter war ca. 180cm groß und habe ein schlanke Statur gehabt. Er habe dunkle Haare gehabt und eine helle Jeans, eine schwarze Jacke mit rotem Emblem und braune Boots getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der männlichen Person haben, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hingewiesen, dass echte Banken oder Sparkassen niemals telefonisch nach sensiblen Finanzdaten fragen oder Mitarbeiter zur Abholung von Karten oder Bargeld schicken. Geben Sie niemals persönliche Daten oder PIN am Telefon preis und überlassen Sie Bankkarten niemals Unbekannten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell