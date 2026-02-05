Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand eines Reetdachhauses++Fahrerin bei Unfall verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand eines Reetdachhauses+ Ottersberg. Am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, kam es im Kambrucher Weg im Ortsteil Quelkhorn zu einem Brand eines mit Reet gedeckten Wohnhauses. Die Bewohner bemerkten Rauch aus dem Dach in der Nähe des Schornsteins und informierten umgehend die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte versuchten sie erfolglos, den entstehenden Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten geriet das Reet gedeckte Dach im Verlauf in Vollbrand, gefolgt vom Obergeschoss. Die Feuerwehr trug Teile des Reetdachs mit einem Bagger ab und löschte die brennenden Teile gesondert. Neben den typischen Herausforderungen bei Reetdachbränden erschwerten die Witterungsverhältnisse und die abgelegene Lage die Löscharbeiten. Die Löscharbeiten dauerten schließlich bis ca. 01 Uhr an.

Die drei Bewohner hatten eigenständig das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Haus ist zunächst unbewohnbar und die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Für die nachrückenden Einsatzkräfte musste die L 154 ab ca. 19.15 Uhr vollständig gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrerin bei Unfall verletzt+ Langwedel. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 29-jährige Fahrerin eines Ford wollte von der Elbinger Straße auf die L158 fahren und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss an den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell