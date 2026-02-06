Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 06.02.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebe stehlen Kabel+ Verden. In der Zeit von Mittwoch, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 04.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Max-Planck-Straße. Sie entwendeten mehrere Kabel und flohen anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+Unfall mit Fahrerflucht im Bremer Kreuz - hoher Sachschaden+ Achim/A1. Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich des Bremer Kreuzes in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein 79-jähriger VW-Fahrer zunächst trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung vom Beschleunigungstreifen auf den rechten und unmittelbar danach auf den mittleren Fahrstreifen. Ein bislang unbekanntes Lkw-Gespanntes, der vorschriftswidrig auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, soll noch versucht haben auszuweichen, es kam jedoch zum Zusammenstoß und der VW wurde gegen einen vorausfahrenden Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen geschoben.

Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.

+E-Scooter-Fahrer leicht verletzt+ Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall in der Große Straße wurde ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter leicht verletzt. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstagnachmittag vom Gelände einer Tankstelle auf die Fahrbahn einbiegen und übersah dabei den E-Scooter-Fahrer, der von rechts kommend den Geh- und Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

+Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall+ Verden. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem es bei einer Fahrerin zu einem medizinischen Notfall gekommen sein soll. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin die Bremer Straße und erlitt ersten Informationen zufolge einen medizinischen Notfall. Infolgedessen geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW der 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

+Unfall beim Überholvorgang+ Kirchlinteln. Am Donnerstagnachmittag beabsichtigte eine 44-jährige Fahrerin eines Mazda, von der Rotenburger Straße nach rechts auf die B215 abzubiegen. Dabei übersah sie einen VW eines 44-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt im Überholvorgang befand und sich auf der Fahrbahn befand, auf welche sie abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei an den beteiligten Autos erheblicher Sachschaden entstand. Die Fahrerin des Mazda erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb nach ersten Informationen unverletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnung+ Lilienthal. In der Zeit von Donnerstag, 09.30 Uhr, bis 09.50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hauptstraße ein. Die Täter gelangten durch die Hauseingangstür in das Gebäude und verschafften sich von dort aus gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck. Ersten Zeugenangaben zufolge seien zwei verdächtigte Personen von dem Grundstück in ein anliegendes Waldstück geflüchtet. Einer der beiden Männer habe einen Hoodie mit einer blauen Jeanshose getragen, der zweite habe eine Kapuze aufgehabt und ebenfalls eine blaue Jeanshose getragen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen haben oder weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmorgen, gegen 09.15 Uhr, kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 33-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr die Käthe-Kollwitz-Straße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 74, als ihm der Radfahrer entgegenkam. Im Begegnungsverkehr touchierte der Radfahrer den Außenspiegel des Pkw. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden.

+Pkw rutscht bei Glätte in Straßengraben+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, ereignete sich auf der Abfahrt der Landesstraße 149 in Richtung L 135 ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines Ford verlor aufgrund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro am Pkw sowie an der Berme. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell