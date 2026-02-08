PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 08.02.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Verkehrsunfallflucht: Am Samstag, dem 07.02.26, kollidierte zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mit einem in der Windmühlenstraße auf Höhe Haus Nummer 12 geparkten PKW. Der am Fahrbahnrand geparkte VW in grau wurde dabei im Bereich des rechten vorderen Seitenteils erheblich beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizei Verden unter der Rufnummer 04231 806-212.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Worpswede - Verkehrsunfall: Am Samstag, dem 07.02.26, kam es in den frühen Morgenstunden auf der Teufelsmoorstraße (L 153) zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw VW befuhr die L 153 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge seitlich an einer Böschung zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen (2x männlich, 21 Jahre alt) standen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und leugneten jeweils, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Es wurde für beide Personen eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB 1 - Brand eines Pkw-Gespanns: Auf der BAB 1 kam es am Abend des 07.02.26 gegen 18.50 Uhr in der Gemarkung Oyten in Fahrtrichtung Münster zu einem Pkw-Brand. Der Fahrer eines Mercedes mit Anhänger, auf dem sich ein weiteres Fahrzeug befand, bemerkte während der Fahrt plötzlich Brandgeruch aus der Lüftung, kurze Zeit später dann auch Rauch. Er steuerte sein Gespann auf den Seitenstreifen und öffnete nach dem Anhalten die Motorhaube. Dabei stellte er fest, dass sich im Motorraum ein Brand entwickelt hatte. Der Anhänger mit dem aufgeladenem PKW konnte noch abgekoppelt werden, der PKW brannte im vorderen Fahrzeugbereich jedoch aus. Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Autobahn für ca. 15 Minuten voll gesperrt werden. Nach Ablöschen des Pkw konnte der Verkehr an der Brandstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 17.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -

Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz

