Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl von Baustelle - Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt/Mittäter flüchten

Windeck (ots)

In der Nacht zu Samstag (14. Februar) ist ein minderjähriger Tatverdächtiger bei einem versuchten Diebstahl von einer Baustelle auf frischer Tat ertappt worden.

Gegen 00:10 Uhr befuhren Beamte der Polizeiwache Eitorf die Straße "In der Au" in Windeck. Dabei wurden sie auf eine Personengruppe aufmerksam, die sich auf einem umzäunten Baustellengelände aufhielt. Als die Personen die Polizisten bemerkten, flüchteten sie fußläufig von der Baustelle. Ein 17-jähriger Nümbrechter konnte von den eingesetzten Beamten festgesetzt werden.

Er machte keine Angaben zu den Geschehnissen. In unmittelbarer Nähe der Baustelle bemerkten die Polizisten ein Kunststoffrohr sowie eine Dose Sprühkreide. Vermutlich ließen die bislang unbekannten Mittäter diese Gegenstände bei ihrer Flucht zurück.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden.

Der 17-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten. (Re)

