PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl von Baustelle - Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt/Mittäter flüchten

Windeck (ots)

In der Nacht zu Samstag (14. Februar) ist ein minderjähriger Tatverdächtiger bei einem versuchten Diebstahl von einer Baustelle auf frischer Tat ertappt worden.

Gegen 00:10 Uhr befuhren Beamte der Polizeiwache Eitorf die Straße "In der Au" in Windeck. Dabei wurden sie auf eine Personengruppe aufmerksam, die sich auf einem umzäunten Baustellengelände aufhielt. Als die Personen die Polizisten bemerkten, flüchteten sie fußläufig von der Baustelle. Ein 17-jähriger Nümbrechter konnte von den eingesetzten Beamten festgesetzt werden.

Er machte keine Angaben zu den Geschehnissen. In unmittelbarer Nähe der Baustelle bemerkten die Polizisten ein Kunststoffrohr sowie eine Dose Sprühkreide. Vermutlich ließen die bislang unbekannten Mittäter diese Gegenstände bei ihrer Flucht zurück.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden.

Der 17-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:22

    POL-SU: Unbekannter sticht in Reifen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Siegburg (ots) - In der Nacht zu Freitag (13. Februar) kam es im Bereich des Nachtigallenwegs sowie der Gartenstraße in Siegburg zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Eine Fahrzeughalterin gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, ihren VW Polo bereits am Mittwoch (11. Februar) vor ihrem Wohnhaus an der Gartenstraße abgestellt zu haben. Am ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:06

    POL-SU: Von Straße abgekommen - Fahrzeugführer verletzt

    Troisdorf (ots) - Am Sonntagabend (15. Februar) ereignete sich auf der "Alte Kölner Straße" (Landesstraße 84) in Troisdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Mann aus Siegburg verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige gegen 22:00 Uhr mit einem BMW die "Alte Kölner Straße" aus Richtung Troisdorf-Altenrath kommend in Fahrtrichtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 19:37

    POL-SU: Verletzte nach Sturz von Karnevalswagen

    Niederkassel (ots) - Am Karnevalssonntag (15. Februar) stürzten drei Männer aus Troisdorf und Bonn im Alter von 20, 46 und 51 Jahren von einem Wagen und erlitten teils schwere Verletzungen. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Eine verletzte Person wurde in einem Rettungshubschrauber transportiert. Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall beim Rheidter Karnevalsumzug gemeldet. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren