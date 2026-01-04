Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg

Ehemalige Hopfendarre gerät in Vollbrand

Am späten Samstagabend geriet in Bodnegg, Ortsteil Schrading, gegen 23 Uhr eine ehemalige Hopfendarre aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das betroffene Objekt wird nicht mehr zum Trocknen von Hopfen genutzt, sondern dient derzeit als Abstellraum eines Mietobjekts. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Gebäude nicht an das Stromnetz angeschlossen, weshalb ein technischer Defekt oder Kurzschluss als Brandursache ausgeschlossen werden kann. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst unterstützte mit 28 Kräften und elf Fahrzeugen.

