Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Tettnang: Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 21:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Lindauer Straße Höhe Gebäude 37 in Tettnang. Laut aktuellen Ermittlungen kam ein bislang unbekannter Pkw, möglicherweise aufgrund von Schneeglätte, von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Pkw der Marke Hyundai, bevor er mit einem Anhänger zusammenstieß, welche am rechten Fahrbahnrand standen. Anschließend entfernte sich der Fahrer des unbekannten Pkw unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Hyundai wird auf etwa 5.000.- Euro geschätzt, während der Anhänger mit etwa 50.- Euro Schaden zu Buche schlägt. Die Polizei Friedrichshafen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Diese können sich unter Tel.: 07541 701-3104 beim Polizeirevier in Friedrichshafen melden.

Unfall auf der B31: VW kracht in Mittelschutzplanke bei winterlichen Verhältnissen

In den frühen Morgenstunden am Samstag, gegen 01:22 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen-Mitte. Ein 34-jähriger VW-Lenker, welcher aus Meersburg kam, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Mittelschutzplanke. Die Unfallursache wird auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit an die winterlichen Verhältnisse zurückgeführt, die durch den vorangegangenen Schneefall und die daraus resultierende Glätte auf der Fahrbahn entstanden waren. Ein weiterer Faktor, der zum Unfall beigetragen haben dürfte, war die Verwendung von Sommerreifen auf der Hinterachse des Fahrzeugs. Die Mittelschutzplanke wies Streifschäden auf, die auf einen Schadenswert von etwa 500,00 Euro geschätzt werden. Der VW selbst erlitt einen größeren Frontschaden, welcher auf etwa 5.000,00 EUR geschätzt wird. Aufgrund der Schwere der Schäden musste das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zwei Fahrzeuge kollidieren, ein Fahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Tettnang zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten und ein Fahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 09:40 Uhr an der Kreuzung Schäferhofstraße/Lindauer Straße. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw Cupra befuhr die Schäferhofstraße in Richtung Einkaufzentrum und querte die Kreuzung zur Lindauer Straße. Dabei übersah sie den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw Audi, der geradeaus in Richtung Lindau fuhr. Trotz sofortigem Bremsen konnte der 72-jährige Audi-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Audi kollidierte frontal mit der vorderen, rechten Seite des Cupra. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 14.000.- EUR geschätzt. Der 72-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

