Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg / A 96

20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord entstanden. Ein 79-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi in Fahrtrichtung Lindau zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr dort über den Erdwall und gegen eine Leitplanke. Im weiteren Verlauf geriet er zurück auf die Fahrbahn und prallte wuchtig in die Mittelleitplanke. Der Audi-Fahrer blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt, als Unfallursache könnte nach bisherigen Erkenntnissen Sekundenschlaf in Betracht kommen. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist ein 32-Jähriger in das neue Jahr gestartet. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten stoppte den Autofahrer am Morgen des Neujahrstags und überprüfte die Verkehrstüchtigkeit des 32-Jährigen. Nachdem dieser zunächst einen freiwilligen Alkoholvortest ablehnte, ordneten die Beamten bei ihm aufgrund von deutlichem Alkoholgeruch eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Auf dem Weg dorthin entschied sich der Mann um und führte doch einen Alkoholtest durch. Dieser ergab über 1,1 Promille und änderte an Konsequenz einer Blutentnahme nichts. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des 32-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Wangen im Allgäu

Kleinerer Brand auf Schulgelände

Feuerwerk dürfte einen kleineren Brand auf einem Schulgelände in der Johannes-Jung-Straße ausgelöst haben. Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag kurz vor 17 Uhr von einem Zeugen über Feuer im Bereich einer Holzbühne verständigt. Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen. Leere Verpackungen von Feuerwerk deuten darauf hin, dass sich das Laub an der Bühne durch die Knaller entzündete und die Podeste in Mitleidenschaft zog. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Isny im Allgäu

Verkehrskontrolle

Über 0,5 Promille zeigte der Alkoholvortest eines 45-Jährigen an, der am Donnerstagmittag von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Steuer seines Wagens zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Der Autofahrer musste seinen Pkw folglich stehen lassen und auf dem örtlichen Polizeiposten einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Auf den 45-Jährigen kommen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie mehrere hundert Euro Bußgeld zu.

