Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Gebäudebrand - Nachbargebäude vorsorglich geräumt

Am frühen Neujahrsmorgen, um 06:20 Uhr entstand in der Hauptstraße ein Gebäudebrand. Wie sich im Zuge der umfangreichen Löscharbeiten herausstellte, befanden sich im Brandobjekt Gastronomiebetriebe und im Dachstuhl eine unbewohnte Wohneinheit. Es hielten sich nach bisherigem Erkenntnisstand keine Personen im Brandobjekt auf. Allerdings musste das direkt angrenzende Wohngebäude vorsorglich geräumt werden. Es bestand die Gefahr, dass das Gebäude durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Dies verhinderte die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort. Trotzdem mussten die 12 Bewohner (8 Erwachsene und 4 Kinder) ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Das DRK baute vor Ort eine Unterbringung und Versorgung der Bewohner im Rettungszentrum auf. Auch Vertreter der Gemeinde Mengen waren an der Einsatzstelle. Mit bisherigem Erkenntnisstand gab es keine verletzten Personen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 250 000 Euro geschätzt, allerdings dauern die Lösch- und Sicherungsarbeiten der Feuerwehr derzeit (Stand: 01.01.2026, 11:00 Uhr) noch an. Die Feuerwehr war mit 38 Fahrzeugen und 180 Einsatzkräften vor Ort. Große Teile davon sind weiterhin am Brandobjekt eingesetzt. Das DRK ist mit 8 Personen unter anderem im Rettungszentrum mit der Versorgung der Anwohner beschäftigt. Die polizeilichen Ermittlungen zu Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell