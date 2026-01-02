Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war eine 40-jährige E-Scooter-Fahrerin, die einer Streife der Bundespolizei am Neujahrsabend im Stadtgebiet durch ihre unsichere Fahrweise mit deutlichen Schlangenlinien auffiel. Im Rahmen der folgenden Kontrolle, zu der Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen hinzugezogen wurden, ergab ein bei der Frau durchgeführter Vortest einen Atemalkoholwert von rund 2,1 Promille. Die 40-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Sie gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Bei Jugendschutzkontrolle Böller sichergestellt

Nachdem er mehrere Böller mitführte, obwohl er das dafür erforderliche Mindestalter noch nicht hatte, musste ein 12-Jähriger am frühen Silvesterabend die Pyrotechnik abgeben. Eine Gruppe Jugendliche war gegen 18.15 Uhr einer Streifenwagenbesatzung beim Bodenseecenter aufgefallen, wie sie auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen Böller zündeten. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 12-Jährige weitere Feuerwerkskörper mitführte, deren Verwendung erst ab 18 Jahren gestattet ist. Er musste die Gegenstände daher abgeben und wurde einer Erziehungsberechtigten überstellt, die die Einbehaltung der Böller befürwortete.

Neukirch

Pkw ausgebrannt

Möglicherweise aufgrund eines Böllers ist am Neujahrsnachmittag ein Pkw auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Hüttenseestraße ausgebrannt. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein pyrotechnischer Gegenstand in das abgemeldete und teils unverschlossene Fahrzeug geworfen worden sein, woraufhin es gegen 15.15 Uhr in Brand geriet und trotz eines schnellen Einsatzes der Feuerwehr ausbrannte. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ein möglicher Tatverdacht richtet sich gegen drei Kinder oder Jugendliche, die unmittelbar zuvor in der Nähe beobachtet wurden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Überlingen

Altkleidercontainer abgebrannt

Am frühen Freitagmorgen ist auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in der Nußdorfer Straße ein Altkleidercontainer ausgebrannt. Kurz nach 0.30 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte den Behälter, an dem ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand. Die genaue Brandursache ist derzeit unbekannt, es wird aber nicht ausgeschlossen, dass vor dem Container aufgefundene Pyrotechnik damit im Zusammenhang stehen könnte.

Überlingen

Nach Auseinandersetzung leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit seinem 20-jährigen Kontrahenten am Neujahrstag gegen 9.45 Uhr beim Busbahnhof an der Zimmerwiese. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der Jüngere vom Älteren in den Schwitzkasten genommen und wiederholt geschlagen worden. Erst nach mehrfacher Intervention eines Zeugen habe der 20-Jährige schließlich von dem 19-Jährigen abgelassen und sich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernt. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 20-Jährigen, der namentlich bekannt ist, wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar und ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Frickingen

Pkw durch Pyrotechnik beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem in der Silvesternacht in der Bahnhofstraße ein Pkw mutmaßlich durch einen fehlgeleiteten Feuerwerkskörper beschädigt worden ist, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und sucht Zeugen. Kurz vor 0.30 Uhr wurde das Fahrzeug durch einen brennenden Gegenstand im Bereich der vorderen linken Seite entzündet, sodass ein Sachschaden am Reifen, dem Kotflügel und der Windschutzscheibe entstand. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund von gefundenen Teilen wird Pyrotechnik als mutmaßlicher Brandauslöser angenommen. Nachdem von Zeugen eine Gruppe Jugendlicher kurz vor der Brandentstehung in der Nähe wahrgenommen wurde, sucht die Polizei nun Personen, die Hinweise zur Identität dieser Personen geben oder weitere Angaben zum genauen Geschehensablauf machen können. Ob die Gruppe tatsächlich mit dem Brandausbruch in Verbindung steht, bedarf der Klärung. Sachdienliche Hinweise werden ans Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

