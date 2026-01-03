Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall auf der B30 bei Untereschach

Ravensburg (ots)

Am Freitag, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B30 bei Untereschach. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer befand sich auf der Fahrt von der Senglinger Kreuzung in Richtung Ravensburg, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Das Fahrzeug des Beteiligten sowie die Leitplanke wurden durch den Unfall stark beschädigt. Trotz des erheblichen Sachschadens setzte der 34-Jährige seine Fahrt fort und fuhr zu seinem Arbeitsort in Ravensburg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Erst circa 45 Minuten später teilte er den Unfall selbst der Polizei mit. Das Fahrzeug des Beteiligten war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20.000.- Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei mahnt an, die Geschwindigkeit insbesondere bei winterlichen Verhältnissen anzupassen, um derartige Unfälle zu vermeiden.

