PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall auf der B30 bei Untereschach

Ravensburg (ots)

Am Freitag, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B30 bei Untereschach. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer befand sich auf der Fahrt von der Senglinger Kreuzung in Richtung Ravensburg, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Das Fahrzeug des Beteiligten sowie die Leitplanke wurden durch den Unfall stark beschädigt. Trotz des erheblichen Sachschadens setzte der 34-Jährige seine Fahrt fort und fuhr zu seinem Arbeitsort in Ravensburg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Erst circa 45 Minuten später teilte er den Unfall selbst der Polizei mit. Das Fahrzeug des Beteiligten war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20.000.- Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei mahnt an, die Geschwindigkeit insbesondere bei winterlichen Verhältnissen anzupassen, um derartige Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Kißlegg / A 96 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall Rund 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord entstanden. Ein 79-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi in Fahrtrichtung Lindau zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr dort über den Erdwall und gegen eine ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Betrunken auf E-Scooter unterwegs Deutlich alkoholisiert war eine 40-jährige E-Scooter-Fahrerin, die einer Streife der Bundespolizei am Neujahrsabend im Stadtgebiet durch ihre unsichere Fahrweise mit deutlichen Schlangenlinien auffiel. Im Rahmen der folgenden Kontrolle, zu der Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen hinzugezogen wurden, ergab ein bei der Frau durchgeführter ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Veringenstadt Von Navi fehlgeleitet und Unfall verursacht Weil ihr Navigationsgerät sie fehlgeleitet hat, ist eine 28-jährige Lkw-Lenkerin am späten Neujahrsabend mit einer Leitplanke kollidiert. Die Frau folgte gegen 23 Uhr mit ihrem Lastzug den Anweisungen, die sie in die Wielandstraße führten. Aufgrund der engen baulichen Verhältnisse kam sie in einer schmalen Linkskurve links von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren