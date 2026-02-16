PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straßenkarneval an Rosenmontag - Polizei zieht positive Bilanz im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis blickt auf einen insgesamt ruhigen und friedlichen Rosenmontag (16. Februar) zurück.

Bei nasskaltem Wetter feierten über 100.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten den Höhepunkt des Straßenkarnevals im Rhein-Sieg-Kreis. Die Polizei war entlang der Zugstrecken - wie in den vergangenen Jahren - mit zahlreichen Einsatzkräften sowie Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Einsatz und stand den Jecken jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Bis 18:00 Uhr wurde im Rahmen des Großeinsatzes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Karnevalsbezug gegen einen 37 Jahre alten Mann eingeleitet, da er bei geschlossener Schranke den Bahnübergang an der Frankfurter Straße / An der Brölbahn in Hennef überquert hatte.

Ansonsten feierten die Karnevalistinnen und Karnevalisten friedlich, sodass es zu keinen weiteren berichtenswerten polizeilichen Einsatzanlässen kam. Die Polizei bewertet den bisherigen Verlauf des Rosenmontags als ruhig und störungsfrei. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

