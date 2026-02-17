Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Fußgänger

53-Jähriger schwerverletzt

Troisdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte wurde am Sonntag ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Gegen 19:10 Uhr kam ein 22 Jahre alter Troisdorfer in einem Land Rover aus Richtung Menden über die Mendener Straße gefahren. Bei Grünlicht zeigender Ampel bog er dann nach links in die Roncallistraße ab und überquerte dabei auch den dortigen Fußgängerüberweg, dessen Ampel ebenfalls grünes Licht zeigte. Nach Angaben des 22-Jährigen und einer unabhängigen Zeugin überquerte ein Fußgänger die Mendener Straße kurz hinter dem Fußgängerüberweg. Dabei soll der dunkel gekleidete 53 Jahre alte Sankt Augustiner zwischen dem Buschwerk einer dortigen Mittelinsel auf die Fahrbahn getreten sein. Der Land Rover erfasste den 53-Jährigen mit der Fahrzeugfront, wodurch er auf die Motorhaube fiel. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens stellte schwere Verletzungen bei dem Fußgänger fest und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand nach erster Inaugenscheinnahme kein Schaden. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Dunkelheit und starker Schneefall. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall mit den dazugehörigen Spuren auf. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Der 22-Jährige muss sich in einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

