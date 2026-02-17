PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Fußgänger
53-Jähriger schwerverletzt

Troisdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte wurde am Sonntag ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Gegen 19:10 Uhr kam ein 22 Jahre alter Troisdorfer in einem Land Rover aus Richtung Menden über die Mendener Straße gefahren. Bei Grünlicht zeigender Ampel bog er dann nach links in die Roncallistraße ab und überquerte dabei auch den dortigen Fußgängerüberweg, dessen Ampel ebenfalls grünes Licht zeigte. Nach Angaben des 22-Jährigen und einer unabhängigen Zeugin überquerte ein Fußgänger die Mendener Straße kurz hinter dem Fußgängerüberweg. Dabei soll der dunkel gekleidete 53 Jahre alte Sankt Augustiner zwischen dem Buschwerk einer dortigen Mittelinsel auf die Fahrbahn getreten sein. Der Land Rover erfasste den 53-Jährigen mit der Fahrzeugfront, wodurch er auf die Motorhaube fiel. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens stellte schwere Verletzungen bei dem Fußgänger fest und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand nach erster Inaugenscheinnahme kein Schaden. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Dunkelheit und starker Schneefall. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall mit den dazugehörigen Spuren auf. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Der 22-Jährige muss sich in einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

  17.02.2026 – 11:20

    POL-SU: Schnaps aus Lagerraum gestohlen

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf wurden zwischen Dienstag (10. Februar), 16:00 Uhr und Samstag (14. Februar), 11:30 Uhr Alkoholika aus einem Lagerraum gestohlen. Das betroffene Gebäude gehört zu einem Sportverein und befindet sich an der Carl-Diem-Straße. Das Gelände, dass Sportstätten und dazugehörige Räumlichkeiten umfasst, ist von einem etwa zwei Meter hohen Stahlmattenzaun umgeben. Diesen überstiegen der oder ...

    mehr
  17.02.2026 – 11:19

    POL-SU: Betrüger erbeuten rund 260.000 Euro

    Troisdorf (ots) - Ein 73 Jahre alter Mann aus Troisdorf-Spich ist einem Betrug zum Opfer gefallen, bei dem er rund 260.000 Euro verloren hat. Der Troisdorfer erstattete am Freitag (13. Februar) Anzeige bei der Polizei. Er schilderte, dass er im Herbst des letzten Jahres auf eine Homepage aufmerksam wurde, auf der er sich für Anlagemöglichkeiten informierte. Es entstand dann Kontakt zu einem Unbekannten, der sich als ...

    mehr
