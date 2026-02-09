PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Schutzbach (ots)

Ein 52-jähriger befuhr am 08.02.2026 gegen 21:20 Uhr die L 280 aus Schutzbach kommend in Fahrtrichtung Daaden, als er aufgrund einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW Ford verlor, und mit der Schutzplanke und einem Baumstumpf kollidierte. Anschließend kam er mit seine Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei dem unverletzten Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit über 1,5 Promille deutlich positiv. Somit wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 52-jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

An dem Fahrzeug und der Schutzplanke entstand entsprechender Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

