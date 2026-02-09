POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Birkenbeul/Kratzhahn (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, nahmen gegen 22:05 Uhr mehrere Anwohner in der Ortslage Kratzhahn zwei laute Knallgeräusche wahr, bei denen es sich möglicherweise um Schüsse gehandelt haben könnte. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei. Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine ...

mehr