PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Betzdorf (ots)

Am 08.02.2026 kontrollierten Einsatzkräfte der PI Betzdorf gegen 00:20 Uhr ein Küchenfahrzeug (Imbisswagen), welches auf der Kirchener Straße unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugklasse ist. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 19:10

    POL-PDNR: Verdacht der Jagdwilderei in Kratzhahn

    Birkenbeul/Kratzhahn (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, nahmen gegen 22:05 Uhr mehrere Anwohner in der Ortslage Kratzhahn zwei laute Knallgeräusche wahr, bei denen es sich möglicherweise um Schüsse gehandelt haben könnte. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei. Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:54

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied Verkehrsunfälle Am Freitagabend, 06.02.2026, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Langendorfer Straße auf Höhe des Parkrondells vor dem Media Markt. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr zunächst den Bereich der Fußgängerzone (Langendorfer Straße) und fuhr sodann über den Zebrastreifen in ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 10:21

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit rotem Fahrzeug

    Neustadt/Wied (ots) - Am 07.02.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die Landstraße 255 von Oberhoppen in Richtung Kodden. In Höhe des dortigen Kurvenbereichs musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender, bislang unbekannter Fahrzeugführer übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeugheck der Geschädigten. Der derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren