PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nauroth (ots)

Wie der Polizei Betzdorf am 08.02.2026 gegen 11:30 Uhr angezeigt wurde, kam es wahrscheinlich zwischen dem 07.02. und dem Meldezeitpunkt im Bereich des Ortseingangs zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund der Spurenlage ergibt sich nachfolgender anzunehmender Unfallhergang: Eine bislang unbekannte Täterschaft befuhr mit ihrem Fahrzeug die K 113 aus Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Nauroth. An der Einmündung zu K 114 fuhr die Person geradeaus in ein angrenzendes Feld, wobei sie ein Straßenschild beschädigte.

Laut Zeugenangaben kommt für den Verkehrsunfall ein silberner Transporter in Betracht, welcher am Morgen des 08.02. beschädigt im Nahbereich geparkt haben soll.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Unfallfahrzeug oder der verantwortlichen Person unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:47

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Betzdorf (ots) - Am 08.02.2026 kontrollierten Einsatzkräfte der PI Betzdorf gegen 00:20 Uhr ein Küchenfahrzeug (Imbisswagen), welches auf der Kirchener Straße unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugklasse ist. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 19:10

    POL-PDNR: Verdacht der Jagdwilderei in Kratzhahn

    Birkenbeul/Kratzhahn (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, nahmen gegen 22:05 Uhr mehrere Anwohner in der Ortslage Kratzhahn zwei laute Knallgeräusche wahr, bei denen es sich möglicherweise um Schüsse gehandelt haben könnte. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei. Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:54

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied Verkehrsunfälle Am Freitagabend, 06.02.2026, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Langendorfer Straße auf Höhe des Parkrondells vor dem Media Markt. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr zunächst den Bereich der Fußgängerzone (Langendorfer Straße) und fuhr sodann über den Zebrastreifen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren