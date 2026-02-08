PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verdacht der Jagdwilderei in Kratzhahn

Birkenbeul/Kratzhahn (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, nahmen gegen 22:05 Uhr mehrere Anwohner in der Ortslage Kratzhahn zwei laute Knallgeräusche wahr, bei denen es sich möglicherweise um Schüsse gehandelt haben könnte. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei.

Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine Schießerei gehandelt hat.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
02681/9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:54

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied Verkehrsunfälle Am Freitagabend, 06.02.2026, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Langendorfer Straße auf Höhe des Parkrondells vor dem Media Markt. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr zunächst den Bereich der Fußgängerzone (Langendorfer Straße) und fuhr sodann über den Zebrastreifen in ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 10:21

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit rotem Fahrzeug

    Neustadt/Wied (ots) - Am 07.02.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die Landstraße 255 von Oberhoppen in Richtung Kodden. In Höhe des dortigen Kurvenbereichs musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender, bislang unbekannter Fahrzeugführer übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeugheck der Geschädigten. Der derzeit ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 05:53

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugen gesucht

    Windhagen OT Schweifeld (ots) - Am Samstagabend, den 07.02.2026 gegen 20:40 Uhr meldete ein Anwohner einen Verkehrsunfall bei dem ein grauer Fiat 500 gegen einen geparkten PKW in der Schweifelder Straße in Windhagen gefahren ist. Der Fahrer des verunfallten Fiat entfernte sich unmittelbar im Anschluss an den Unfall und wurde laut Zeugen von einem silbernen Fahrzeug mitgenommen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren