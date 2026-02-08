Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verdacht der Jagdwilderei in Kratzhahn

Birkenbeul/Kratzhahn (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, nahmen gegen 22:05 Uhr mehrere Anwohner in der Ortslage Kratzhahn zwei laute Knallgeräusche wahr, bei denen es sich möglicherweise um Schüsse gehandelt haben könnte. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei.

Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine Schießerei gehandelt hat.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.

